College
Big 12
USF 5, Iowa St. 3
Missouri Valley
Northern Iowa 4, Utah Valley 1
Bradley 6, UMass Lowell 5
Evansville 9, Illinois 1, 6 inn.
Indiana St. 7, Western Carolina 1
Kansas City 8, Drake 7
Louisville 9, Evansville 1, 5 inn.
LSU 9, Illinois St. 1, 5 inn.
Oklahoma St. 11, Missouri St. 0, 5 inn.
Southern Illinois 6, IUPUI 2
Valparaiso 7, Cleveland St. 5
American Rivers
Central 3, Claremont-Mudd-Scripps 2
Wis.-Stout 7, Buena Vista 1
Luther 11, Lawrence 1
Luther 8, Ripon, 2
Neb. Wesleyan 7, Lakeland 0
Carthage 1, Neb. Wesleyan 0
Wis.-Oshkosh 4, Buena Vista 3