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Softball
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agate
SOFTBALL

Softball

clip art softball

College

Big 12  

USF 5, Iowa St. 3

Missouri Valley

Northern Iowa 4, Utah Valley 1

Bradley 6, UMass Lowell 5

Evansville 9, Illinois 1, 6 inn.

Indiana St. 7, Western Carolina 1

Kansas City 8, Drake 7

Louisville 9, Evansville 1, 5 inn.

LSU 9, Illinois St. 1, 5 inn.

Oklahoma St. 11, Missouri St. 0, 5 inn.

Southern Illinois 6, IUPUI 2

Valparaiso 7, Cleveland St. 5

American Rivers

Central 3, Claremont-Mudd-Scripps 2

Wis.-Stout 7, Buena Vista 1

Luther 11, Lawrence 1

Luther 8, Ripon, 2

Neb. Wesleyan 7, Lakeland 0

Carthage 1, Neb. Wesleyan 0

Wis.-Oshkosh 4, Buena Vista 3

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Sports Reporter

I’m a Waterloo native who has covered Cedar Valley sports for more than 30 years for the Waterloo-Cedar Falls Courier. I’m also a big Cincinnati Reds fan … Go Big Red Machine!

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