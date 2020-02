2020 area state wrestling pairings

Class 1A

106 Pounds: Dawson Schmit (Wapsie Valley), 33-8, fr., vs. John Schroder (Riverside), 40-7, jr., Jaiden Moore (Don Bosco), 37-4, so., vs. Ryder Koele (Woodbury Central), 40-14, fr., Garret Rinken (Nashua-Plainfield), 50-2, fr., vs. Wyatt Skuodas (Hinton), 33-5, jr.

113 Pounds: Kale Munson (Ogden), 31-7, fr., vs. Joe Ebaugh (Denver), 38-8, so.

120 Pounds: Cade Cook (North Linn), 34-11, jr., vs. Trey Lashbrook (AGWSR), 29-6, jr., Ethan Kupka (HLV), 30-9, jr., vs. Garrett Funk (Don Bosco), 40-2, so.

126 Pounds: Seth Danker (Atlantic), 31-6, jr., vs. Trey Nelson (Nashua-Plainfield), 39-8, so., Michael McClelland (Don Bosco), 29-4, jr., vs. Jonathan Krogman (Sibley-Ocheyedan), 22-6, fr., Wyatt Reisz (Logan-Magnolia), 44-3, fr., vs. Jacob Moore (Denver), 36-9, sr.

132 Pounds: Robert Avila (Lisbon), 41-0, sr., vs. Kyler Hackman (Nashua-Plainfield), 40-12, jr., Bailey Frescoln (Pekin), 20-8, so., vs. Isaac Schimmels (Denver), 25-0, jr., Mitchell Moore (Wapello), 25-4, sr., vs. Easton Larson (Don Bosco), 39-4, sr.

138 Pounds: Karter Krapfl (Hudson), 45-1, vs. Dalton Thorson (Lake Mills), 41-11, jr., Jace Mulder (West Christian), 38-2, fr., vs. McKade Munn (Nashua-Plainfield), 38-16, so.