Prep boys' basketball: Regents can't hold onto first-half lead in loss

WATERLOO -- Waterloo Christian jumped out to a 23-18 halftime lead, but Green Mountain-Garwin rallied in the second half to win an Iowa Star Conference game Tuesday.

GMG outscored the Regents 21-9 in the third quarter to take control.

Dominick Jones led Waterloo Christian with 18 and Mick Hannan 10.

GREEN MOUNTAIN-GARWIN 53, WATERLOO CHRISTIAN 40

GREEN MOUNTAIN GARWIN (6-2) – Austin Vaverka 4 6-6 14, Kooper Gill 2 1-2 5, Zach Burgess 0 0-1 0, Zach Krull 3 2-4 8, Abe Dieleman 0 0-0 0, Jabari Woodbury 3 1-2 7, Brenden Becker 8 1-5 17. Totals 20 9-16 53.

WATERLOO CHRISTIAN (1-7) – Aaron Zwack 2 0-0 4, Carson Rowenhorst 3 2-3 8, Bryce Adams 0 0-0 0, Dominick Jones 6 2-2 18, David Swalve 0 0-0 0, Mick Hannan 4 2-5 10. Totals 15 60-10 40.

Waterloo Christian;10;13;9;8 – 40

Green Mountain-Garwin;11;7;21;14 – 53

3-point goals – WC 4 (Jones 4). GMG (None). Total fouls – Waterloo Christian 17, GMG 14. Fouled out – None.

