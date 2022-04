Full List of Area Competitors for 2022 Drake Relays

The Drake Relays released its official start list for the historic event first run in April 1910.

In total, 68 area student-athletes will be competing on the Blue Oval this weekend.

Cedar Falls leads all area schools with 21 student-athletes competing in the event.

Featuring both collegiate and prep competitions, the event draws nearly 40,000 spectators and over 220 colleges and universities according to a Drake University website.

The event will consist of a three day format lasting from Thursday, April 28 to Saturday, April 30.

Area competitor ranked in the top eight of their event will be noted in italics.

Girls 100-Meter

Maddy McFarland, Cedar Falls

Ellasa Horton, Waterloo East

Girls 4x100 Relay

Cedar Falls

• Maddy McFarland, Sarah Albaugh, Ashlyn Latusick, Mya Crawford

Waterloo East

• Valieghja Wright, Ellasa Horton, Sha’Lynn Carey, Nyla Norman

Waterloo West

• Samantha Elliott, Maddie Grimm, Charlotte Gettman, Alexa Zanders

Dike-New Hartford

• Shelby Ohrt, Ella Costello, Macie Graves, Jadyn Petersen

Denver

• Ameila Powers, Natalie Demai, Elaina Hildebrandt, Anna Curtis

Girls 4x200 Relay

Waterloo East

• Neveah Jones, Ellasa Horton, Denia Willingham, Nyla Norman

Girls 4x400 Relay

Cedar Falls

• Grace Knutson, Mya Crawford, Apryl Halsor, Avery Berte

Denver

• Anna Curtis, Elaina Hildebrandt, Amber Homan, Natalie Demai

Girls Sprint Medley Relay

Waterloo East

• Sha’Lynn Carey, Valieghja Wright, Ellasa Horton, Nyla Norman

Girls Shuttle Hurdle Relay

Cedar Falls

• Johnna Dieken, Lauren Waskow, Paige Paup, Maddy McFarland

Girls 400 Meter Hurdles

Taylor Kvale, Dike-New Hartford

Girls 1500 Meter Run

Addison Grady, Hudson

Girls High Jump

Mallory Becker, Jesup

Girls Long Jump

Sarah Albaugh, Cedar Falls

Girls Discus Throw

Myah Brinker, Cedar Falls

Sydney Eggena, Denver

Girls Shot Put

Sydney Eggena, Denver

Boys 4x100 Relay

Cedar Falls

• Mitchell Darst, Cayden Schellhorn, Zander White, Trey Campbell

Waterloo West

• Syler Dams, Cavelle Fay, Kyle Elliott, Tyree Gardner

Dike-New Hartford

• Devon Kollasch, Jerek Hall, Gus Varney, Jace Hall

Denver

• Kaden Miller, Ethan Schoville, Zander Norman, Caylor Hoffer

Boys 4x200 Relay

Cedar Falls

• Zander White, Cayden Schellhorn, Ben Roussell, Trey Campbell

Denver

• Kaden Miller, Caylor Hoffer, Ethan Reiter, Ethan Schoville

Boys 4x400 Relay

Cedar Falls

• Derek Woods, Ben Roussell, Jordan Townsend, Cayden Schellhorn

Dike-New Hartford

• Michael Herber, Brewer Eiklenborg, Nate Graves, Rhett Wardell

Denver

• Kaden Miller, Ethan Schoville, Ethan Reiter, Caylor Hoffer

Boys 4x800 Relay

Cedar Falls

• Derek Woods, Ben Roussell, Colin Johnson, Brayden Burnett

Boys Distance Medley Relay

Cedar Falls

• Cayden Schellhorn, Trey Campbell, Derek Woods, Brayden Burnett

Waverly-Shell Rock

• Ryan Folkerts, Wesley Spears, Asa Newsom, Nick Kepford

Boys 110-Meter Hurdles

Noah Sheridan, Jesup

Brewer Eiklenborg, Dike-New Hartford

Boys High Jump

Jacob Kieler, Cedar Falls

Boys Long Jump

Trey Campbell, Cedar Falls

Boys Discus Throw

Carson Lineau, Jesup

Boys Shot Put

Carson Lineau, Jesup

Cale Jensen, Dike-New Hartford

