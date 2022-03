Area athletes hit track for first time at Dickinson Relays in Cedar Falls

Track athletes from around northeast Iowa convened at the UNI-Dome for the Dickinson Relays.

The two day event featured girl’s competition on Monday, March 7 and the boy’s competition on Tuesday, March 8.

On Monday, Denver senior Sydney Eggena turned in the only first place performance from a Cedar Valley athlete. Eggena’s best throw, a toss of 12.06m (39’ 6.75”), beat out Nashua-Plainfield’s Breanna Hackman by just 2 inches.

Amanda Treptow from Jesup placed third in the 800m run. The Wichita State commit clocked a time of 2:26.91.

Two Cedar Valley athletes came in fifth place in their respective competitions. Aubrey Gates from Union finished in fifth in the high jump competition with a second attempt clearance of 5-feet-2-inches. Maddy McFarland of Cedar Falls also placed fifth in the 60m hurdles with a time of 9.21 seconds.

Leah Cherry of Waverly-Shell Rock rounded out the quintet of top 10 performances with a sixth place finish in the 400m dash. The senior recorded a time of 1:02.73.

On Tuesday, Denver junior Ethan Schoville recorded the lone individual top 10 finish by an area athlete. Schoville finished in ninth place in the 400 meter dash competition with a time of 53.47.

Schoville, along with Micah Grier, Kaden Miller and Caylor Hoffer, combined to finish eighth in the 4x200 meter relay competition. Denver’s unit completed the event with a time of 1:36.14.

Full Area Girl’s Results

High Jump: 5. Aubrey Gates, Union (5’ 2”); 15. Ramey Dahlquist, Waverly-SR (5’); 34. Mallory Becker, Jesup (4’ 6”); 43. Lauren Ferguson, Cedar Falls (4’ 4”); Lilyanna Ganfield, Cedar Falls (4’ 4”)

Long Jump: 11. Sarah Albaugh, Cedar Falls (16’); 22. Valieghja Wright, Waterloo East (15’ 3”); 29. Haleigh Holbert, Cedar Falls (14’ 11”); 41. Leah Becker, Jesup (14’ 3”); 46. Ashlynn Golly, Waverly-SR (14’ 1”); 47. Lilyanna Ganfield, Cedar Falls (14’ 1”)

Shot Put: 1. Sydney Eggena, Denver (39’ 6.75”); 18. Jovanti Chestnut-Rucker, Waterloo West (33’ 3”); 28. Myah Brinker, Cedar Falls (31’ 8”); 88. Makayla Kinder, Cedar Falls (24’ 8.50”); 94. Kylie Bucholz, Cedar Falls (23’ 10.25”); 96. Neveah Boyed, Waterloo East (23’ 9”); 97. Elizabeth Reiman, Waterloo West (23’ 9”); 109. Freda Walloh, Waterloo West (18’ 1”)

3000m Run: 15. Zoe Zylstra, Cedar Falls (11:26.84); 17. Rachel Mandt, Cedar Falls (11:37.15)

4x200m Relay: 25. Waterloo East A (1:57.63); 31. Jesup A (1:58.97); 37. Cedar Falls A (2:00.41); 45. Waterloo West A (2:04.08); 47. Waverly-SR A (2:05.69)

4x800m Relay: 21. Cedar Falls A (11:09.57); 38. Waterloo West A (13:50.10)

60m Hurdles: 5. Maddy McFarland, Cedar Falls (9.21); 16. Johnna Dieken, Cedar Falls (10.67); 30. Ava Mills, Union (10.52); 35. Sydeny Anton, Union (10.62); 66. Xylodia Miller, Waverly-SR (11.16); 68. Kayla Hurley, Cedar Falls (11.17); 105. Kyleigh Hey, Waterloo East (12.07); 113. Lizetth Aldurazi, Waterloo West (12.34); 122. Layla Dilley, Waterloo East (12.89); 126. Katelyn Zelle, Jesup (13.33); 129. Sophia Bell, Waterloo West (15.83)

60m Dash: 7. Ellasa Horton, Waterloo East (8.10); 16. Nyla Normanm, Waterloo East (8.24); 18. Sarah Albaugh, Cedar Falls (8.28); 29. Leah Cherry, Waverly-SR (8.41); 59. Valieghja Wright, Waterloo East (8.70); 69. Carley Strelow, Cedar Falls (8.81); 99. Emma Cawelti, Cedar Falls (9.04); 114. Ashlynn Golly, Waverly-SR (9.18); Jaelyn Rose, Waterloo West (10.10); 155. Tiani Oliver, Waterloo West (11.11)

1500m Run: 31. Maddie Gallagher, Cedar Falls (5:27.79); 34. Sydney Bochman, Waverly-SR (5:31.44); 41. Emily Meyer, Cedar Falls (5:55.47)

400m Dash: 6. Leah Cherry, Waverly-SR (1:02.73); 11. Grace Hannam, Cedar Falls (1:04.73); 30. Johnna Dieken, Cedar Falls (1:06.60); 43. Brooklyn Francis, Cedar Falls (1:07.87); 50. Katelyn Zelle, Jesup (1:08.30); 65. Ramey Dahlquist, Waverly-SR (1:09.23); 128. Keren Kakongo, Waterloo West (1:20.14); 129. Danica Wrage, Waterloo West (1:20.15); 131. Judas Addy, Waterloo East (1:23.26); 134. Denia Willingham, Waterloo East (1:27.20)

200m Dash: 26. Neveah Jones, Waterloo East (28.58); 50. Avalon Burns, Cedar Falls (29.36); 58. Haleigh Holbert, Cedar Falls (29.52); 59. Sydney Anton, Union (29.59); 79. Denia Willingham, Waterloo East (30.04); 86. Mallory Becker, Jesup (30.27); 91. Gracie Rathe, Union (30.39); 93. Camryn Buseman, Waverly-SR (30.45); 97. Savanah Payton, Waterloo East (30.47); 102. Ashlyn Latusick, Cedar Falls (30.58); 105. Alexis VanderWerff, Jesup (30.69); 106. Leah Becker, Jesup (30.70); 121. Sawyer Heidemann, Waverly-SR (31.37); 134. Xylodia Miller, Wavelry-SR (31.96); 150. Jersey Bogardus, Waterloo West (34.30); 153. Naziya Crisp, Waterloo West (34.83); 155. Prisca Monita, Waterloo West (35.81)

800m Run: 3. Amanda Treptow, Jesup (2:26.91); 20. Zoe Zylstra, Cedar Falls (2:38.58); 23. Brooklyn Francis, Cedar Falls (2:38.85); 31. Clare Wright, Jesup (2:40.62); 39. Maddy McFarland, Cedar Falls (2:42.44); 90. Jaide Bittinger, Waverly-SR (3:03.22); 91. Cece Jerome, Waverly-SR (3:04.65); 96. Maya Johnson, Waterloo East (3:11.24); 102. Judas Addy, Waterloo East (3:24.97)

4x400m Relay: 12. Cedar Falls A (4:28.85); 23. Waverly-SR (4:38.89); 33. Waterloo East A (4:53.27)

Full Area Boy’s Results

High Jump: 27. Isaac Larson, Denver (5’ 8”); 31. Kasey Wirtjes, Denver (5’ 8”); 34. Nick Adams, Denver (5’ 8”)

Long Jump: 15. Ethan Reiter, Denver (20’); 17. Samuel Roose, Waverly-SR (19' 9"); 45. Chase Baumgartner, Denver (18' 8"); 63. Nick Adams, Denver (18'); 75. Ben Frazier, Waterloo West (17' 8"); 86. Willum Spree, Waverly-SR (17' 1"); 96. Ayden Hoffert, Waverly-SR (16' 7")

Shot Put: 20. Carson Troyna, Aplington-Parkersburg (46’ 2”); 25. Jake Walker, Waverly-SR (45’ 5”); 43. Brayden Powers, Denver (42’ 11”); 80. Gabe Ricketts, Denver (38’ 3”); 91. Treyvon Higham, Waterloo West (37’ 10.75”); 93. Brody Williams, Waverly-Shell Rock (37’ 5.75”); 103. Aiden Perez, Waterloo West (36’ 9”); 143. Jaylen Stovall, Waverly-Shell Rock (32’ 10”); 152. Christian Reiman, Waterloo West (31’ 5.75”); 153. Keaton Laures, Denver (31’ 5”)

4x200m Relay: 8. Denver A (1:36.14); 21. Waverly-SR A (1:38.32); 62. Waterloo West A (1:47.28)

4x800m Relay: 33. Waverly-SR A (9:21.46); 35. Waterloo West A (9:22.85); 51. Denver A (9:47.99)

60m hurdles: 20. Kasey Wirtjes, DEN: 8.98; 30. Samuel Roose, Waverly-SR (9.24); 35. Evan Dorn, Denver (9.35); 40. Isaac Larson, Denver (9.52); 44. Elijah Gehrke, Waterloo West (9.56); 87. Chase Nordman, Waterloo West (10.50); 98. Robert Poyner, Waverly-SR (10.92); 103. Michael Dunn, Waterloo West (11.27)

60m Dash: 23. Caylor Hoffer, Denver (7.30); 43. Ryan Folkerts, Waverly-SR (7.39); 75. Ben Frazier, Waterloo West (7.46); 86. Cavelle Fay, Waterloo West (7.50); 102. Austin Carter, Waverly-SR (7.54); 139. Micah Grier, Denver (7.69); 154. Jude Landers, Waverly-SR (7.78); 171. Nick Adams, Denver (7.83); 177. Terez Smith, Waterloo West (7.88)

1600m Run: 15. Nick Kepford, Waverly-SR (4:35.29)

400m Dash: 9. Ethan Schoville, Denver (53.47); 12. Ian Lucas, Waterloo East (53.71): 16. Kaden Miller, Denver (54.28); 46. Max Villa, Waterloo East (55.95); 90. Gavin Barry, Waverly-SR (57.62); 104. Samuel Freese, Waverly-SR (58.01); 120. Chase Hollis, Waterloo West (59.13); 121. Chase Baumgartner, Denver (59.17); 183. Willum Spree, Waverly-SR (1:04.35); 189. Wesley Evans, Waterloo West (1:06.85); 194. Brody Schmidt, Waterloo West (1:08.18)

200m Dash: 44. Kyle Elliott, Waterloo West (24.51); 69. Cavelle Fay, Waterloo West (24.96); 90. Austin Carter, Waverly-SR (25.25); 119. Ethan Reiter, Denver (25.81); 151. Ethan Chapin, Waverly-SR (26.39); 160. Ayden Hoffert, Waverly-SR (26.62); 175. Isaac Larson, Denver (27.75)

800m Run: 68. Caleb Hoins, Waverly-SR (2:17.73); 100. Jack Beam, Waverly-SR (2:22.22); 101. Derek Olive, Waterloo West (2:22.66); 103. Caden Kueker, Waverly-SR (2:22.82); 113. Ryan Harn, Waterloo West (2:24.10); 114. Max Schwandt, Denver (2:24.26); 132. Neal Pinter, Denver (2:29.65); 134. Ben Ritter, Waterloo West (2:29.69); 143. Evan Dorn, Denver (2:32.04)

4x400m Relay: 19. Waverly-Rock A (3:45.65); 29. Waterloo East A (3:50.57); 32. Denver A (3:52.61); 37. Waterloo West A (3:55.70)

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0