Wrestling

NH/TV 63, OELWEIN 15

170 -- Ryan Pickar (NH/TV) pinned Johnny Buehler, :55, 182 -- Jacob Reicks (NH/TV) pinned Owen Rechkemmer, :46, 195 -- Evan Rosonke (NH/TV) pinned Gage Voshell, 2:57, 220 -- Landon Moorman (NH/TV) won by forfeit, 285 -- Riley McKeeman (Oel) pinned Austin Hemann, 2:31, 106 -- Peyton Anderson (NH/TV) won by forfeit, 113 -- Alex Philo (NH/TV) won by forfeit, 120 -- Dylan Usher (NH/TV) pinned Luke Hamilton, 3:05, 126 -- Carsen Jeanes (Oel) pinned Brady Speltz, 4:27, 132 -- Alex Kriener (NH/TV) pinned Sojidin Gulmamadov, 3:09, 138 -- Kael Glenn (NH/TV) dec. Andrew Roete, 8-3, 145 -- Leighton Patterson (Oel) dec. Conner Gorman, 8-6, 152 -- Ben Tenge (NH/TV) won by forfeit, 160 -- Carson Babcock (NH/TV) pinned Logan Cockerham, 3:41.

WAVERLY-S.R. 55, CRESTWOOD 19

285 -- Luke Walker (W-SR) pinned Brayden Ishman, :56, 106 -- Ryder Block (W-SR) pinned Nathaniel Bigalk, 2:55, 113 -- Bailey Roybal (W-SR) dec. Carter Fousek, 11-6, 120 -- Cole Butikofer (Crest) pinned Dylan Stockdale, 1:41, 126 -- Matthew Slifka (Crest) pinned Cael Holmgren, 2:52, 132 -- Aiden Riggins (W-SR) pinned Chase Thomas, 5:17, 138 -- Clay Schemmel (Crest) dec. Zack Barnett, 6-4, 145 -- Noah Heise (W-SR) pinned Trent Pisney, 2:46, 152 -- Evan Yant (W-SR) pinned Drew Jackson, :49, 160 -- Hunter Bye (Crest) maj. dec. Sean Mwangi, 12-1, 170 -- McCrae Hagarty (W-SR) pinned Landen Schemmel, 1:53, 182 -- Gavin Wedemeier (W-SR) pinned Brendon Dixon, :32, 195 -- Jake Walker (W-SR) maj. dec. Wyatt Scheidel, 13-1, 220 -- Brayden Wolf (W-SR) pinned Treyton Burnikel, 5:23.

INDEPENDENCE 51, S. TAMA 24

195 -- Christian Kremer (Ind) pinned Payton Vest, 1:08, 220 -- Kalem Schrock (ST) pinned Jake Sidles, 3:06, 285 -- Dylan Reuther (Ind) won by forfeit, 106 -- Brody Chyma (ST) dec. Kale Wieland, 7-5, 113 -- Dalton Hoover (Ind) won by forfeit, 120 -- Carter Straw (Ind) pinned Ethan Cruikshank, 3:24, 126 -- Isaiah Weber (Ind) dec. Logan Arp, 9-3, 132 -- Caden Larson (Ind) pinned Kyler Smith, :20, 138 -- Tyler Trumblee (Ind) pinned Brady Knode, 3:58, 145 -- Boden Koehler (ST) pinned Teegan McEnany, :46, 152 -- Garrett Arp (ST) pinned Braden Clark, :13, 160 -- Matthew Doyle (Ind) pinned Logan Schmidt, :49, 170 -- Cole Davis (Ind) pinned Brayden Smith, 1:20, 182 -- Aaron Neave (ST) dec. Marcus Beatty, 7-6.

INDEPENDENCE 66, BENTON 13

220 -- Sidles (Ind) won by forfeit, 285 -- Reuther (Ind) pinned Keegan Murphy, :12, 106 -- Wieland (Ind) pinned Joseph Davis, 1:48, 113 -- Hoover (Ind) pinned Jordan Thys, :36, 120 -- Straw (Ind) won by forfeit, 126 -- Weber (Ind) pinned Kean Campbell, :35, 132 -- Wyatt Bieschke (Bent) tech. fall over Larson, 15-0, 4:00, 138 -- Mason Dellamuth (Bent) dec. Trumblee, 8-6, SV1, 145 -- McEnany (Ind) pinned Jackson Bruns, 1:13, 152 -- Austin Timmerman (Bent) tech. fall over Clark, 19-2, 4:00, 160 -- Johnson (Ind) pinned Kyler Redmond, 3:36, 170 -- Doyle (Ind) pinned Zane Frese, 1:19, 182 -- Davis (Ind) pinned Austin Roos, 1:43, 195 -- Kremer (Ind) pinned Murphy Glawe, :17.

EM/GMG 56, HUDSON 21

126 -- Kordell Negrete (EM/GMG) pinned Jack Christianson, 1:23, 132 -- Dane Thompson (EM/GMG) dec. Trey Jochumsen, 5-2, 138 -- Karter Krapfl (Hud) dec. Carson Burchland, 9-6, 145 -- Tim Benson (EM/GMG) pinned Blake Carolan, 3:45, 152 -- Garrett Kerber (EM/GMG) pinned Ethan Holton, 5:18, 160 -- Sam Bandstra (EM/GMG) pinned Gavin Richter, 1:44, 170 -- Logan Walton (EM/GMG) pinneed Aiden Larson,, 1:22, 182 -- Ethan Fulcher (Hud) pinned Takyte Nauman, 1:19, 195 -- Conner Murty (EM/GMG) pinned Roberto Verastegui, 1:33, 220 -- Blake Johnson (Hud) pinned Hunter Vilez, 3:12, 285 -- Israel Vargas (EM/GMG) pinned Tony Trevino, 5:58, 106 -- Brody Augspurger (EM/GMG) tech. fall over Brody King, 16-1, 113 -- Ben Holton (Hud) pinned Wyatt Benson, :40, 120 -- Dom Ridout (EM/GMG) pinned Devon Liddle, 1:18.

EM/GMG 75, APL.-PARK./GC 6

132 -- Thompson (EM/GMG) pinned Carter Mackie, 4:54, 138 -- Burchland (EM/GMG) pinned Cayden Shepard, :25, 145 --Benson (EM/GMG) pinned Brady Romberg, 3:06, 152 -- Kerber (EM/GMG) pinned Matt Jansen, 3:50, 160 -- Bandstra (EM/GMG) pinned Mason Beeghly, 1:20, 170 -- Walton (EM/GMG) de. Nick Johnson, 14-13, 182 -- Naumann (EM/GMG) pinned Jalen Meyer, 2:33, 195 -- Murty (EM/GMG) pinned Trent Greiner, :42, 220 -- Trey Morris (AP/GC) pinned Vilez, 2:48, 285 -- Vargas (EM/GMG) pinned Dakota Dally, :42, 106 -- Augspurger (EM/GMG) won by forfeit, 113 -- Benson (EM/GMG) won by forfeit, 120 -- Ridout (EM/GMG) pinned Connor Kellum, 3:23, 126 -- Negrete (EM/GMG) pinned Cade Weber, 3:15.

HUDSON 69, APL.-PARK./GC 6

138 -- Krapfl (Hud) pinned Shepard, 2:33, 145 -- Carolan (Hud) pinned Romberg, 1:12, 152 -- E. Holton (Hud) pinned Jansen 1:29, 160 -- no match, 170 -- Fulcher (Hud) pinned Johnson, 1:27, 182 -- Larson (Hud) pinned Meyer, 2:13, 195 -- Verastegui (Hud) pinned Greiner, :41, 220 -- Johnson (Hud) pinned Morris, :39, 285 -- Trevino (Hud) pinned Dally, 1:05, 106 -- Kingn (Hud) won by forfeit, 113 -- B. Holton (Hud) won by forfeit, 120 -- Kellum (AP/GC) pinned Liddle, 1:32, 126 -- Christianson (Hud) dec. Weber, 12-7, 132 -- Jochumsen (Hud) pinned Mackie, 1:05.

DIKE-N.H. 66, CENT. ELKADER 6

106 -- no match, 113 -- Daniel Royer (CE) won by forfeit, 120 -- no match, 126 -- Dylan Ohrt (DNH) pinned Nick Deitchler, 1:35, 132 -- Caden Ragsdale (DNH) pinned Charlie Wiedner, 1:29, 138 -- Jace Petersen (DNH) won by forfeit, 145 -- Nick Reinicke (DNH) won by forfeit, 152 -- Gave Skornia (DNH) won by forfeit, 160 -- Cole Graves (DNH) pinned Rebecca Suhr, :24, 170 -- Cayden Buskohl (DNH) won by forfeit, 182 -- Aidan Walters (DNH) pinned Hunter Grimm, 2:59, 195 -- Wil Textor (DNH) won by forfeit, 220 -- Joe Folkerts (DNH) pinned Brandon Whittle, 3:52, 285 -- Johnny Wenger (DNH) won by forfeit.

DIKE-N.H. 48, JESUP 31

106 -- Steel Rolison (Jesup) won by forfeit, 113 -- Carter Littlefield (Jesup) won by forfeit, 120 -- Brady Wilson (Jesup) won by forfeit, 126 -- Dylan Ohrt (DNH) won by forfeith, 132 -- Ragsdale (DNH) pinned Jarrett Ciesielski, 2:23, 138 -- Jerret Delagardelle (Jesup) maj. dec. Petersen, 12-4, 145 -- Reinicke (DNH) pinned Kris Vandenburg, 1:27, 152 -- Izak Krueger (Jesup) pinned Skornia, 2:43, 160 -- Keaton Roscovius (Jesup) dec. Graves, 7-5, 170 -- Buskohl (DNH) pinned Bryce Gleiter, 1:45, 182 -- Walters (DNH) won by forfeit, 195 -- Textor (DNH) won by forfeit, 220 -- Folkerts (DNH) won by forfeit, 285 -- Wenger (DNH) won by forfeit.

DIKE-N.H. 42, NORTH TAMA 21

106 -- no match, 113 -- Cale Bradley (NT) won by forfeit, 120 -- no match, 126 -- Ohrt (DNH) won by forfeit, 132 -- Zane Nelson (NT) pinned Ragsdale, :32, 138 -- Petersen (DNH) dec. Logan Rausch, 7-0, 145 -- Reinicke (DNH) dec. Ashton Bradley, 7-2, 152 -- Cory Isenhower (NT) pinned Skornia, 3:52, 160 -- Noah Weber (NT) dec. Graves, 9-7, 170 -- Buskohl (DNH) pinned Clay Hersberger, 3:08, 182 -- Walters (DNH) won by forfeit, 195 -- Textor (DNH) won by forfeit, 220 -- Folkerts (DNH) won by forfeit, 285 -- Wenger (DNH) won by forfeit.

JESUP 60, CENT. ELKADER 12

106 -- Rolison (Jesup) won by forfeit, 113 -- Littlefield (Jesup) pinned Royer, 1:22, 120 -- Wilson (Jesup) pinned Deitchler, 3:32, 126 -- Ethan Alferink (Jesup) won by forfeit, 132 -- Ciesielski (Jesup) pinned Wiedner, :52, 138 -- Delagardelle (Jesup) won by forfeit, 145 -- Vandenburg (Jesup) won by forfeit, 152 -- Krueger (Jesup) won by forfeit, 160 -- Roscovius (Jesup) won by forfeit, 170 -- Gleiter (Jesup) won by forfeit, 182 -- Grimm (CE) won by forfeit, 195 -- no match, 220 -- Whittle (CE) won by forfeit, 285 -- no match.

JESUP 42, NORTH TAMA 27

106 -- Rolison (Jesup) won by forfeit, 113 -- Littlefield (Jesup) won by forfeit, 120 -- Wilson (Jesup) pinned Bradley, :45, 126 -- Alferink (Jesup) won by forfeit, 132 -- Nelson (NT) pinned Ciesielski, :24, 138 -- Delagardelle (Jesup) pinned Rausch, :38, 145 -- Payne (NT) pinned Vandenbuerg 1:28, 152 -- Krueger (Jesup) pinned Isenhower, :44, 160 -- Roscovius (Jesup) pinned Weber 1:30, 170 -- Hershberger (NT) dec. Gleiter, 10-8, 182 -- no match, 195 -- no match, 220 -- Hill (NT) won by forfeit, 285 -- Boldt (NT) won by forfeit.

NORTH TAMA 42, CENT. ELKADER 15

106 -- no match, 113 -- Royer (CE) dec. Bradley, 6-4, SV1, 120 -- Deitchler (CE) won by forfeit, 126 -- no match, 132 -- Nelson (NT) pinned Wiedner, :40, 138 -- Rausch (NT) won by forfeit, 145 -- Bradley (NT) won by forfeit, 152 -- Isenhower (NT) won by forfeit, 160 -- Weber (NT) won by forfeit, 170 -- Hershberger (NT) pinned Suhr, 1:07, 182 -- Grimm (CE) won by forfeit, 195 -- no match, 220 -- no match, 285 -- Boldt (NT) pinned Whittle, :41.

DENVER 60, SUMNER-FRED. 21

170 -- Treyce Ensign (SF) pinned Beau Bonnette, 1:07, 182 -- Brennen Graber (Den) pinnwed Colton Yungtum, 3:37, 195 -- Treyton Steffen (SF) pinned Cade Bonnette, :21, 220 -- Luke Koepke (Den) won by forfeit, 285 -- Henry Wiebbecke (Den) won by forfeit, 106 -- Cael Judisch (SF) pinned Rhett Bonnette, 3:09, 113 -- Joe Ebaugh (Den) pinned Trace Meyer, 11:20, 120 -- Chase Lyons (Den) pinned Danny Dillon, :46, 126 -- Jacob Moore (Den) pinned Brady Wilkinson :38, 132 -- Josh Terrill (Den) pinned Kaden Meyer, 1:57, 138 -- Gabriel Lewis (Den) won by forfeit, 145 -- Owen Kime (SF) dec. Brody Shover, 9-6, 152 -- Ben Foelske (Den) pinned Colten Dralle, :36, 160 -- John Ebaugh (Den) pinned Spencer Matt, 1:28.

DENVER 54, WEST MARSHALL 30

182 -- Kameron Malloy (WM) pinned C. Bonnette, :50, 195 -- Graber (Den) pinned Sam Schaper, 3:37, 220 -- Koepke (Den) pinned Wesley Thompson, 1:06, 285 -- Elijah Meester (WM) pinned Wiebbecke, 1:41, 106 -- J.D. Downs (WM) pinned R. Bonnette, 1:15, 113 -- Joe Ebaugh (Den) pinned Caden Vellinga, :25, 120 -- Lyons (Den) pinned Luke Vawter, 1:07, 126 -- Moore (Den) pinned Jake Vawter, 1:09, 132 -- Schimmels (Den) pinned Blaise Bouchard, :43, 138 -- Lewis (Den) pinned Colby McMorran, 1:35, 145 -- Grant Nason (WM) pinned Shover, :59, 152 -- Foelske (Den) pinned Cael Pfantz, 1:19, 160 -- John Ebaugh (Den) pinned Austin Pfantz, 1:48, 170 -- Ben Kielman (WM) pinned B. Bonnette, :55.

W. MARSHALL 57, SUM.-FRED. 21

160 -- A. Pfantz (WM) pinned Dralle, 2:54, 170 -- Kielman (WM) pinned Ensign, 1:01, 182 -- Malloy (WM) pinned Yungtum, 4:53, 195 -- Steffen (SF) pinned Schaper, :56, 220 -- Thompson (WM) won by forfeit, 285 -- Meester (WM) won by forfeit, 106 -- Downs (WM) pinned Meyer, 2:52, 113 -- Vellinga (WM) dec. Judisch, 6-3, 120 -- Dillon (SF) pinned L. Vawter, 3:45, 126 -- J. Vawter (WM) won by forfeit, 132 -- Wilkinson (SF) pinned Bouchard, 3:51, 138 -- McMorran (WM) pinned Meyer, :56, 145 -- Kime (SF) dec. Nason, 8-2, 152 -- C. Pfantz (WM) pinned Matt, 4:00.

Girls' basketball

COLLINS-MAX. 54, DUNKERTON 44

COLLINS-MAXWELL (7-2) -- Emma Kahler 7, Trinity Stover 3, Kenzi Wierson 6, Brooke Christie 14, Reagan Franzen 19, Ella Kahler 5.

DUNKERTON (3-4) -- Bethany Christians 9, Ashlynn Shimp 9, Maeson Wollf 10, Bailey VanLengen 3, Morgan Weepie 4, Lily Fettkether 9.