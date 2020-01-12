WARTBURG DEAN’S LIST

WAVERLY — Wartburg College has recognized students named to the fall dean’s list:
ALLISON — Addyson Clark
APLINGTON — Erin Folken, Lindsey Simkins, Levi Stockdale
BRADFORD — Mattilyn Flack
CEDAR FALLS — Ally Conrad, Sydney Galles, Jamie Knox, Kate Motzko, Blake Zimmerman
CHARLES CITY — Theo Arndt, Katelyn Foster, Carter Johanningmeier
CLARKSVILLE — Madison Stirling
CRESCO — Brooklyn Ferrie, Annie Mast, Kristen Reicks
DECORAH — Deirdre Christopher, Annika Krieg
DENVER — Haley Barkau, Gabrielle Corday, Bo McMahon, Annabella Place
DIKE — Mallory Laube
DUMONT — Carlee Bertram
DUNKERTON — Noah Christians, Alecia Kimball
DYSART — Trevor Krug
ELDORA — Johanna Vander Wilt
FAYETTE — Haley Meyer
FREDERICKSBURG — Kayla Britt, Chandler Njus, Bridget Schaufenbuel, Connor Schult
GREENE — Elizabeth Schweizer, Clay Shultz
GRUNDY CENTER — Joshua Cooley
HAMPTON — Max Aalbers, Addie Dean, Wyatt Folkerts, Abby McKee, Hayley McNealy, Jenna White
HAWKEYE — Silvia Oakland
HOLLAND — Amber Laube
HUDSON — Cameron Christopher, Olivia Kolterman, Abigail Staebell
INDEPENDENCE — Dylan Erdelt, Deonte Walker
IOWA FALLS—Linda Neely
JESUP — Annika Wall
LAMONT — Henry Hahn
MANCHESTER — Bergan Blommers, Nicholas Bockenstedt, Kendra Offerman, Preston Rochford, Andrea Salow
NASHUA — Devin Geer, Emma Sinnwell
NEW HAMPTON — Madison TeKippe, Bethany Zenk
NEW HARTFORD — Timothy Koop
OELWEIN — Mary McDonough
OSAGE — Caleb Bushbaum
PARKERSBURG — Eli Barrett
RIDGEWAY — Katelyn Stortz
ROCKFORD — Katie Hirv
ST. LUCAS — Lucas Anderson
SHEFFIELD — Lauren Trewin
SHELL ROCK — William Dix, Olivia Hobson
STRAWBERRY POINT — Jonathan Banse, Katheryn Opperman
SUMNER — ChyAnne Jha, Brett Meyer, Natalie Risse
TAMA — Isabelle Tyynismaa
TOLEDO — Allison Yuska, Lauren Yuska
WATERLOO — Josie Hemesath, Bethany O’Clair, Edvin Rizvic, Dylan Rottinghaus, Lacey Van Dyke
WAUCOMA — Hanna Schmitt
WAVERLY — Paige Amsberry, Samuel Bast, Haley Beckert, Sarah Campbell, Payton Draper, Angela Kragness, Sanah Munir, Andrew Newell, Malcolm Newell, Madison Overmann, Noah Solheim, Patricia ten Hoeve, Abigael Thier, Brianna Whitney
WELLSBURG — Abigail Lavelle
WEST UNION — Trevor Hurd, Ethan Lape