WARTBURG DEAN'S LIST
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WARTBURG DEAN’S LIST

WARTBURG DEAN'S LIST

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Wartburg College Logo - BizMo

WAVERLY — Wartburg College has recognized students named to the fall dean’s list:

ALLISON — Addyson Clark

APLINGTON — Erin Folken, Lindsey Simkins, Levi Stockdale

BRADFORD — Mattilyn Flack

CEDAR FALLS — Ally Conrad, Sydney Galles, Jamie Knox, Kate Motzko, Blake Zimmerman

CHARLES CITY — Theo Arndt, Katelyn Foster, Carter Johanningmeier

CLARKSVILLE — Madison Stirling

CRESCO — Brooklyn Ferrie, Annie Mast, Kristen Reicks

DECORAH — Deirdre Christopher, Annika Krieg

DENVER — Haley Barkau, Gabrielle Corday, Bo McMahon, Annabella Place

DIKE — Mallory Laube

DUMONT — Carlee Bertram

DUNKERTON — Noah Christians, Alecia Kimball

DYSART — Trevor Krug

ELDORA — Johanna Vander Wilt

FAYETTE — Haley Meyer

FREDERICKSBURG — Kayla Britt, Chandler Njus, Bridget Schaufenbuel, Connor Schult

GREENE — Elizabeth Schweizer, Clay Shultz

GRUNDY CENTER — Joshua Cooley

HAMPTON — Max Aalbers, Addie Dean, Wyatt Folkerts, Abby McKee, Hayley McNealy, Jenna White

HAWKEYE — Silvia Oakland

HOLLAND — Amber Laube

HUDSON — Cameron Christopher, Olivia Kolterman, Abigail Staebell

INDEPENDENCE — Dylan Erdelt, Deonte Walker

IOWA FALLS—Linda Neely

JESUP — Annika Wall

LAMONT — Henry Hahn

MANCHESTER — Bergan Blommers, Nicholas Bockenstedt, Kendra Offerman, Preston Rochford, Andrea Salow

NASHUA — Devin Geer, Emma Sinnwell

NEW HAMPTON — Madison TeKippe, Bethany Zenk

NEW HARTFORD — Timothy Koop

OELWEIN — Mary McDonough

OSAGE — Caleb Bushbaum

PARKERSBURG — Eli Barrett

RIDGEWAY — Katelyn Stortz

ROCKFORD — Katie Hirv

ST. LUCAS — Lucas Anderson

SHEFFIELD — Lauren Trewin

SHELL ROCK — William Dix, Olivia Hobson

STRAWBERRY POINT — Jonathan Banse, Katheryn Opperman

SUMNER — ChyAnne Jha, Brett Meyer, Natalie Risse

TAMA — Isabelle Tyynismaa

TOLEDO — Allison Yuska, Lauren Yuska

WATERLOO — Josie Hemesath, Bethany O’Clair, Edvin Rizvic, Dylan Rottinghaus, Lacey Van Dyke

WAUCOMA — Hanna Schmitt

WAVERLY — Paige Amsberry, Samuel Bast, Haley Beckert, Sarah Campbell, Payton Draper, Angela Kragness, Sanah Munir, Andrew Newell, Malcolm Newell, Madison Overmann, Noah Solheim, Patricia ten Hoeve, Abigael Thier, Brianna Whitney

WELLSBURG — Abigail Lavelle

WEST UNION — Trevor Hurd, Ethan Lape

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