Public Record: Marriages and Dissolutions M

Marriage licenses
Zachary J. Siela and Diana S. Nation, both of Cedar Falls, married Feb. 22.
Bryan P. Sigman and Audrie L. Sigman, both of Cedar Falls, married Feb. 28.
Dissolutions
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HALE, Ciletia V. and Donta Rapheal, married 2016 in Waterloo.
WAYTENICK, David and Christine, married 1999 in Iowa.
EATMAN, Jonathan and Edith, married 2007 in Nashville, NC.
WELCH, Heather E., and Jason L., married 2007 in Grimes.
ORTNER, Jeffrey R., and Paula L., married 1988 in Gilbertville.
THOMAS, Yoshida L., and Kanauwha Sr., married 2013 in Waterloo.