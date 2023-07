WAVERLY — Wartburg College has recognized 442 students who were named the 2023 Winter/May Term dean’s list.

The list honors students who earned a cumulative grade-point average of 3.5 or above in at least five course credits during the terms.

Wartburg students take four courses during Winter Term, which runs from January through April, and one course during the one-month May Term.

Those on the list from Northeast Iowa include:

Paige Amsberry, Waverly

Samantha Anderson, Dundee

Tait Arndt, Charles City

Koryn Bakken, Decorah

Samuel Bast, Waverly

Isaac Becker, Waverly

Kaden Behrens, Dunkerton

Brooke Best, Fairbank

Kaden Bibler, Waverly

Rachel Black, Waverly

Zoe Blanchette, Waverly

Lucas Bloker, Denver

Grace Burrett, New Hampton

Brayden Carlson, Cedar Falls

Cade Carpenter, Waverly

Bethany Christians, Dunkerton

Alex Crawford, Waverly

Noah Cross, Whitten

Austin Dewey, Waverly

Graceanne Dodd, Janesville

Lauren Donlea, Winthrop

Brinna Ehler, Ossian

Dylan Fenneman, West Union

Layne Fober, Denver

Makenzie Foelske, Nashua

Kale Folkerts, Allison

Ryan Folkerts, Waverly

Trista Foster, Cresco

Annika Franzen, Decorah

Madison Frush, La Porte City

Susana Gonzalez, Charles City

Michael Goodenbour, Cedar Falls

Joseph Haag, Cedar Falls

Grant Halverson, Waverly

Jacob Hayworth, Waterloo

Trever Heitz, Charles City

Josie Hemesath, Waterloo

Lauryn Henderson, Independence

Rachel Hennessy, Denver

Brody Herriott, Toledo

Isabella Hobson, Shell Rock

Olivia Hobson, Shell Rock

Kaylyn Hoth, Sumner

Sam Jermier, Cedar Falls

Mikaela Kime, Fayette

Emerson Kracht, Grundy Center

Kaylee Kueker, Denver

Miranda Kurtt, Waverly

Kaleb Lamphier, Independence

Ryin Lehmann, Clermont

Carlie Lewin, Manchester

Brittany Lingenfelter, Dunkerton

Deyton Love, Waterloo

Thor Maakestad, Osage

Toni Maloy, Charles City

Ann Meirick, Decorah

Brooks Meyer, Denver

Ellie Meyer, Iowa Falls

Abigail Milburn, Decorah

McKade Munn, Nashua

Adeline Nabholz, Brandon

Kylea Neuendorf, La Porte City

Nnamdi Onuigbo, Cedar Falls

Henry Powers, Cedar Falls

Madison Ralls, Greene

Kristen Reicks, Cresco

Leah Ristau, Denver

Emma Salvo, Eldora

Abby Sassman, Waverly

Mckenna Schaufenbuel, Tripoli

Ethan Schellhorn, Sumner

Morgan Schut, Waverly

Tiffany Sherwood, Waterloo

Brody Smith, Waterloo

Caleb Spooner, Waterloo

Carley Spooner, Waterloo

Katie Steinlage, New Hampton

Jaida Thurnau, Waterloo

Kate Tomson, Jesup

Faith Trelka, Waterloo

Alandria Trowbridge, Clarksville

Matthew Tudor, Independence

JoJo Tyynismaa, Tama

Jenna Willey, Shell Rock

Britney Young, Waverly

Paul Zelle, Waverly

