West High Class of 2021

Class of 2021 graduates

WATERLOO — The following students have graduated from West High: Colby Adams, Seif Adamu, Dylan Alcorn, Serenity Ames, Brayden Anderson, Ryann Atkins, Dentaysia Austin, Caitlyn Baago, Azaria Banks, Julieanna Barron, Caitlyn Bauler, Josie Bauler, Kathleen Bazan, Alexis Beck, Elizabeth Bedard, Emir Beganovic, Selma Begic, Cheriko Bitker, Brady Boehmer, Nicole Brand, Clare Braun, Kayden Bravender, Ashaurah Brown, Dominick, Buchan, Keion Buford, Gabriel Bullerman, Lucas Burns, Brayden Burton, Raissa Buya, Daniela Cajic, Thomasina Carey, Mary Carroll, Carley Caughron, Anela Cavkusic, Dino Cehic, Destney Ceja Lopez, Nicolas Charriez, Miles Chidester, Christiahna Chris, Haley Christoffer, Selma Covic, Bryan Culpepper, Taurean Cunningham, Bryan Dhein, Jose Diaz, Kamariea Dillon, Chase Doland, Samentha Dorbor, Destiny Dornoff, Daniel Dozgic, Luke Duff, Seth Dukeshier, Lillian Duncan, Mason Dwyer, Enajda Dzananovic, Ajla Dzelic, Jaden Eilers, Ariel Eliomo, James Ellermann, Kiara Engelmann, Preston Engstrom, Ashly Espinoza, Kamiah Evans, Lelia Evans, Nathaniel Ewell, Abigael Eyela, Kayley Fangman, Sammon Feahn, Amanda Ferhatvoc, Norelys Figueora Fernandez, Eleanor Filippone, Damian Fonseca, Lucas Fordyce, Mitchel Fordyce, Isaac Fouts, Jared Francis, Latavia Freeman, Bethany Frickson, Felicity Frisch, Drake Frost, Gabriel Fulkerson, Gonzalo Garcia, Angel Garcia-Linares, Daniel Gekpoah, Jaeda Gieser, Gabriel Gilmore, Riley Gleiter, Madison Gobeli, Guillermo Gomez, Daniel Gonzalez, Alexa Gramlich, Joshua Graves, Tamia Gray, Tracy Griffin, Armin Hadziric, Caira Hall, Jared Harn, Kaylee Harris, William Hartson, Laura Hepworth, Kathleen Hepworth, Gabriel Hernandez Fernandez, Jamie Hosford, Kiesha Hoskins, Aryana Hrncic, Tramearion Hughes Jordan, Kaitlyn Hummel, Jamylah Humphrey, Rylee Hundley, Tyson Huynh, Ngun Iang, Lydia Iliff, Brita Johnson, Christopher Johnson, Elouise Johnson, Lamontae Johnson, Sophie Johnson, Malachi Jones, Carson Jordan, LaNase Jordan, Juliana Juju, Esmeralda Kajtazovic, Tanja Kajtazovic, Minela Kajtezovic, Sofia Kane, Haris Kapic, Kaden Karns, Admil Kasupovic, Adnan Kekic, Cole Kelley, Elijah Kelley, Dylan Kipper, WIlliam Klinkenberg, Victoria Knight, Benedetta Ko, Kendra Kohlmeyer, Amela Kolakovic, Summer Kramme, Emina Krusko, Edi Kuduzovic, Amar Kuljuhovic, Elijah Lange, Janaya Lashley, Maki Leflore, Zoe Lennox, Sie Se Lia, Kadarius Ligon, Matthew Loes, Rylie Long, Axel Lopez-Montoya, Davion Loveberry, Hannah Lovegren, Paw Lu, Alarice Macias, Hannah Mackey, Rosalie Maddison, Camille Malecek, Mervedie Masunguna, Isaac Mata, Yannick Mbambi, Cecylia Mcahren, Makayla McDaniel, Anna McNally, Brianna McPoland, Baw Meh, Pe Meh, Phu Meh, Adi Mekanovic, Benjamin Melcher, Carolina Mendez, Citlalli Mendoza, Emina Mesic, Adriana Michaels, Denis Miljkovic, Carl Miller, Hana Miller, Kyler Miller, Josephine Mills, Jael Monita, Trinea Monroe, Christopher Montgomery, Gabrielle Moore, Sam Moore, Belmin Mujakic, Edwin Mulbah, Melissa Munguia Cruz, Elma Murtic, Benjamin Muslic, Gemima Mwawa, Doug Mwekto, Douglas Mwekto, Su Na, Amarri Nash, Kaitlyn Nathe, Chase Nelson, Destony Newsome, Jennifer Nguyen, Jimmy Nguyen, Maianh Nguyen, Shawonyta Norman, Zachary Noss, Brady O’Connor, Divine Onokoko, Seth Orr, Keegan Ott, Ajla Pajazetovic, Merina Pajazetovic, Ednan Pajic, Brooklyn Parkhurst, Claire Patterson, Say Paw, Isaiah Pena, Anna Perez-Torres, Charlize Petersen, Cole Petty, Sunny Pham, Amy Phan, Jenny Phan, Dino Pilipovic, Semir Pilipovic, Samuel Porter, Terrance Price, Jaheim Prince, Megan Rath, Elizabeth Rawsawmo, Andrew Receveur, Dayviona Redmond, Martavious Reed, Rylee Reed, But Reh, Ple Reh, Martin Rico, Emily Riley, Sarah Rizvic, Michael Robinson, Clayton Rottinghaus, Miguel Rubio, Helen Sanchez-Romero, Abraham Sanchez-Gonzalez, Gianna Sandoval, Armin Sarajlija, Hunter Sbiral, Nicole Schilling, Jackson Schmidt, Landen Schoonover, Carter Schulte, Keeajah Scott, Tiffany Seamon, Titus Seh, Miranda Self, Emma Shader, Jeron Shaw, Ava Shepard-Cano, Century Shimp, Kacey Shimp, Paola Silguero, Sydney Singh, Nermin Sivic, Vivian Slack, Da’Precia Smith, Jaeda Smith, Joshua Smith, Justin Smith, Monterrion Smith, Carrington Smuck, Ethan Squire, Hanna Stainbrook, Gabriel Steege, Taylor Stefanick, Dylan Steimel, Jacob Stevenson, Zonish Tahir, Edina Tahirovic, Reese Talaska, Abbie Tallman, David Taylor, Exavier Taylor-Thompson, Adam Teare, Omar Tellez0Duran, Katelyn Thomas, Tori Thorp, Dylan Thorpe, Harun Tricic, Anna Turner, So U, Emma Ungs, Natalie Ungs, Makayla Van Eaton, Maynelly Vazquez-Vazquez, Deise Vicente, Orlando Vivians, Armin Vretenarevic, Stefan Vukadin, Paw Wah, Anna Walker, Brady Walvatne, Tyra Warren, Britnie Washburn, T’ana Webster, Sammi Wei, Malachi Wesseh, Jakyla Williams, Madelyn Wilson, Delaney Woods, Kyla Wright, Sarah Young, Armin Zarifovic, and Emina Zec.